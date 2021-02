Ao anular quebras, STJ praticamente sepulta investigações contra Flávio

A decisão dos ministros da Quinta Turma do STJ, nesta terça, de anular as quebras de sigilo incluídas nas investigações contra Flávio Bolsonaro praticamente sepultam o caso na Justiça, já que boa parte das provas mais contundentes obtidas contra o filho do presidente e outros personagens das rachadinhas na Assembleia do Rio foram obtidas a partir dessas quebras.

Os magistrados do STJ ainda vão seguir analisando outras questões relativas a Flávio, mas é provável que até Fabrício Queiroz venha a circular pelas ruas em breve, agora que as provas mais contundentes foram jogadas na lata do lixo.