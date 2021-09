Amazonas completa três dias sem mortes por Covid-19

O Amazonas completou no domingo três dias consecutivos sem óbitos por Covid-19. Até o início da manhã desta segunda, não havia registro de novas vítimas.

No início da pandemia, o estado foi o símbolo do despreparo da União, estados e municípios no combate ao vírus.

No início do ano, sofreu com a falta de oxigênio, mas depois avançou rápido na vacinação e hoje mais de 50% da população adulta e adolescente já recebeu as duas doses da vacina.

O estado já registrou mais de 426.000 casos de Covid-19 e 13.719 mortes pela doença.