Alunos da rede municipal de Florianópolis receberão chips com internet

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sem previsão para o retorno completo das aulas presenciais, os mais de 30 mil estudantes que fazem parte da rede municipal de ensino de Florianópolis vão iniciar o ano letivo de 2021 com uma ferramenta a mais de acesso à internet para auxiliar no ensino presencial e à distância.

Os alunos vão receber da prefeitura da capital catarinense chips de internet móvel com 20GB no pacote de dados mensais. Além desses estudantes, todos os profissionais que atuam no ensino e acompanhamento dos alunos vão receber o cartão SIM.

A Secretaria Municipal de Educação nvestiu 7.689.600,00 na compra de 36 mil unidades. Além dos chips, esse valor inclui a renovação mensal do pacote de dados de 20GB de internet durante todo o ano letivo, que em Florianópolis inicia em 10 de fevereiro.

O formato do início das aulas presenciais ainda deve ser divulgado pela Secretaria de Educação, que prevê um retorno gradativo, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura.