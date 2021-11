Aliados de esquerda acreditam que Dino vá apoiar vice do PSDB no MA

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Flávio Dino (PSB) deve definir na próxima semana que irá apoiar seu atual vice-governador no Maranhão, Carlos Brandão (PSDB), nas eleições para o governo do estado no ano que vem.

Aliados de esquerda de Dino dão como certo que ele, que tentará se eleger a uma vaga ao Senado, fechará aliança com a centro direita.

Havia a expectativa de que Dino fosse estar junto com Lula, que pode vir a apoiar o senador Weverton Rocha que, apesar de ser do PDT de Ciro Gomes, deverá ser o representante da esquerda no pleito em que também se espera a presença de um nome indicado pela família Sarney.