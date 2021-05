Abilio Diniz fará live com Ricardo Nunes

Abilio Diniz fará uma live com o novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), às 18h desta quinta-feira. A conversa acontecerá no perfil de Instagram do empresário, que entrou de cabeça na cultura das lives desde que a pandemia começou. Este ano ele já entrevistou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o cardiologista Roberto Kalil Filho.

No ano passado, foram 54 encontros virtuais, com as mais variadas pessoas, de Paulo Guedes e Mourão a Leandro Karnal e padre Fábio de Melo. A ligação com a Igreja Católica é, inclusive, algo que Diniz e Nunes têm em comum.

O empresário prometeu discutir as ações da prefeitura contra a crise da Covid-19 e para além dela e pediu sugestões de perguntas para fazer a Nunes.



Em pouco mais de uma hora de postagem os seguidores sugeriram perguntas sobre como o prefeito lidará com a variação indiana da doença ou o que fará para acelerar a vacinação na cidade. Um seguidor perguntou se era possível mudar o plano herdado de Bruno Covas “para melhor”, enquanto outro clamou pela continuidade do trabalho do antecessor.