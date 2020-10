Atualizado em 23 out 2020, 17h24 - Publicado em 25 out 2020, 14h19

Governador interino do Rio há quase dois meses, Claudio Castro ainda não teve coragem de demitir um certo assessor que herdou de Wilson Witzel: Filipe Pereira, filho do Pastor Everaldo, continua batendo ponto no Palácio Guanabara. Pai e filho foram presos na operação que afastou o ex-juiz do cargo.