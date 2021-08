A pedido de Onyx, Bolsonaro deve fazer Heinze ministro

A pedido de Onyx Lorenzoni, Jair Bolsonaro vai fazer o senador Luis Carlos Heinze ministro da Agricultura quando Teresa Cristina deixar a pasta, no início do ano que vem, para disputar o Senado pelo Mato Grosso do Sul.

Heinze — o senador que gosta de citar a atriz pornô Mia Khalifa na CPI da Pandemia — briga com Onyx pelo governo gaúcho.

O Radar mostrou nesta quinta que José Ivo Sartori lidera a disputa pelo governo gaúcho com 26,3% das intenções de voto, seguido por Onyx, com 12,3%, e Heinze, com 8,1%. O ministro do Trabalho é o candidato com maior rejeição, segundo o levantamento, o que favorece Heinze.

Para a pesquisa, foram realizadas 995 entrevistas por telefone com eleitores do Rio Grande do Sul. A margem de erro, segundo o instituto, é de 3,1%, com 95% de confiança.