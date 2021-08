José Ivo Sartori e Onyx Lorenzoni lideram disputa para o governo do RS

Pesquisa realizada na última segunda pelo Instituto Orbis mostra que José Ivo Sartori (MDB) e Onyx Lorenzoni (DEM) lideram a corrida para o governo do Rio Grande do Sul no ano que vem. A sondagem não considerou o atual governador, Eduardo Leite, que é pré-candidato ao Planalto pelo PSDB.

Ex-governador do estado, Sartori aparece em primeiro lugar com ampla vantagem, atingindo 26,3% das intenções de voto, seguido do atual ministro do Trabalho de Bolsonaro, com 12,3%.

Na sequência, estão o senador Luís Carlos Heinze (PP), com 8,1%, e o vereador de Porto Alegre Pedro Ruas (PSOL), com 7,8%.

Apesar de figurar em segundo lugar na preferência de voto, Lorenzoni é o candidato que mais tem rejeição: 16,3% dos eleitores entrevistados afirmam que não votariam nele “de jeito nenhum”.

Para a pesquisa, foram realizadas 995 entrevistas por telefone com eleitores do Rio Grande do Sul. A margem de erro, segundo o instituto, é de 3,1%, com 95% de confiança.