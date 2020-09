A juíza que pode decidir o futuro governador de SC

Nesta quarta-feira, 23, a comissão mista formada por cinco deputados e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça deve ser formada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para avaliar o processo de abertura de impeachment do governador Carlos Moisés e da vice Daniela Reinehr.

Se decidir que a votação da semana passada ocorreu de forma regular, o grupo poderá afastar imediatamente do cargo a dupla, abrindo caminho ao presidente da Assembleia, o deputado Julio Garcia (PSD), o primeiro na linha sucessória.

É nesse ponto que todas as atenções do meio político catarinense se voltam para o gabinete da juíza federal Janaina Cassol. Conhecida pelo rigor com que trata casos de corrupção, Janaina tem a missão da avaliar se torna ou não réu o presidente da Assembleia no caso de corrupção em contratos do governo catarinense.

Denunciado por lavagem de dinheiro, Garcia não poderá figurar na linha sucessória se virar réu. Nos últimos dias o Radar vem mostrando como o dinheiro de propina bancou toda sorte de mordomias ao político, de lancha a passagens para Disney.

Se a juíza receber a denúncia contra Garcia, quem assume o governo no afastamento de governador e vice será o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Roesler.

