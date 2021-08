Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de um longo período de pós-operatório, com sopas e cremes, Jair Bolsonaro deixou a dieta pastosa nesta semana com um grito de “graças a Deus” e uma pratada no almoço.