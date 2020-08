A ausência de Guedes no Planalto e os recados do mercado ao governo

Duas coisas chamaram a atenção dos aliados de Jair Bolsonaro nessa cerimônia de lançamento do programa Casa Verde e Amarela no Planalto. Paulo Guedes achou coisa melhor para fazer — reuniões de trabalho com seus assessores — no horário do evento e foi a ausência mais notada.

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, que falou no lançamento do programa, rasgou elogios ao trabalho na pandemia de Roberto Campos Neto, do Banco Central, de Pedro Guimarães, da Caixa, e de Rogério Marinho, anfitrião da festa. Nada sobre Guedes.

Em tempo, Campos Neto, embora diga repedidas vezes que sairá do governo junto com Guedes quando ele pedir as contas, é considerado um substituto para a Economia. Guimarães é outro.

