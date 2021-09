A amizade de Eduardo Bolsonaro e Steve Bannon na mira da PF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O inquérito das fake news no STF, que mira Jair Bolsonaro, tirou o sono do Planalto recentemente por causa do suposto risco de prisão contra Carlos Bolsonaro.

O que a turma do governo não sabe, mas descobrirá em breve, é que o filho “Zero Três” do presidente, Eduardo, também anda precisando de orações.

As investigações sobre as andanças de Eduardo com o amigão de Steve Bannon avançaram bastante e prometem desdobramentos em breve. O esquema de faturamento nas redes já foi quase todo mapeado pela PF.