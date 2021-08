Os delírios de Bolsonaro sobre Carluxo e o STF

Jair Bolsonaro armou essa confusão toda com Alexandre de Moraes e o STF depois de receber uma informação, atribuída à Polícia Federal, de que Carlos Bolsonaro seria preso na sequência de Roberto Jefferson.

Um aliado palaciano revela que até cenários foram discutidos por Bolsonaro no caso. Em uma das situações imaginadas no Planalto, Carluxo se refugiaria no Alvorada e Bolsonaro desmoralizaria o STF recusando-se a entregar o filho. No outro, a PF mesmo rejeitaria cumprir a ordem de Moraes.

Parece loucura, mas essa conversa toda inclusive chegou ao STF, que teve que lidar com a paranoia e esfriar a fervura. A prisão de Carluxo é a tal “corda arrebentada” que Bolsonaro deu para citar nas falas dele.