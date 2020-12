Nada os separa e até o desmaio diante das câmeras os une

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Até nisso eles são afins. Em 2016, quando tentou se eleger prefeito do Rio e acabou derrotado, Flávio Bolsonaro, atual senador, passou mal diante das câmeras em um debate na televisão.

Ontem, o procurador de Justiça Marcelo Monteiro, candidato ao cargo de procurador geral de Justiça no Rio, desmaiou durante um ato de campanha virtual com colegas do Ministério Público.

Foi socorrido e levado às pressas a um hospital na Zona Sul da cidade. Hoje, deverá passar por uma bateria de exames. O coronavírus está em alta no Rio e nunca se sabe.

Há quatro anos, Monteiro fez campanha a favor de Flávio prefeito. Há dois, apoiou publicamente as candidaturas de Jair Bolsonaro a presidente e de Wilson Witzel ao governo do Estado.

Flávio e o pai querem vê-lo como procurador geral da Justiça no Rio. Quem sabe ele não ajudaria Flávio no caso da rachadinha. Sua nomeação depende dos colegas e do governador Cláudio Castro.