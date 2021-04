O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Eu não errei em nada [ao falar sobre a covid]. Eu não tenho bola de cristal nem chuto. Eu converso com as pessoas. Quem frequenta a praia, [por exemplo], tem menos chances de ter problema”. (Jair Bolsonaro, no encontro diário com seus devotos nos jardins do Palácio da Alvorada)