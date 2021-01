O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Governador de São Paulo, você é irresponsável. Perdeu a credibilidade quando fechou São Paulo e foi para Miami. Prezado João Doria, eu, como chefe do Executivo, tenho de estar no meio do povo. Você não sabe o que é sentir o cheiro do povo”. (Bolsonaro, à entrada de um novo ano)