Temer voltou de vez (Assista vídeo)

Em vídeo construído nos últimos dias, o ex-presidente Michel Temer aparece descontraído, jovial, falando das conquistas do seu governo, como a reforma trabalhista e a do ensino médio, e da vida.

O mais importante é que Michel Temer repete as palavras diálogos e conversa algumas vezes em um minuto. Ele também mostra fotos de Marcela Temer, a ex-primeira-dama, e, com a promessa de que conversará pela internet com a população, é mais uma que chama pra si o posto de terceira via, como a coluna adiantou.

“E como há muita polarização hoje no Brasil, convém lembrar que dialogar nunca foi tão importante. Tem que saber ouvir, posicionar-se, fazer concessões, mas sem abrir mão dos princípios”, afirma no vídeo, muito bem editado.

O fim do teaser tem ar de mistério. Além disso, outro questão fica em aberto: o vídeo foi gravado antes ou depois de o ex-presidente salvar Jair Bolsonaro do caos do 7 de setembro?