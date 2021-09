Só faltava essa, Queiroga!

Esta coluna achou que não tinha como o ministro da Saúde ir mais fundo no poço no qual entrou, mas como tem acontecido com frequência, os integrantes do governo não cansam de surpreender.

A notícia de que Queiroga testou positivo para a Covid-19 e ficará em quarentena em Nova York coroa uma série de comportamentos errados do ministro, do presidente da República e do governo como um todo nos últimos meses.

Nos últimos dias, Queiroga mostrou sua pior face: acompanhou o presidente no desrespeito às medidas sanitárias deixando de usar a máscara de proteção facial em vários momentos; comeu pizza na rua e ignorou o fato de que Bolsonaro simplesmente decidiu não se vacinar; fez gesto obsceno para manifestantes contrários ao governo; e agora, por fim, foi vítima da doença que deveria estar combatendo em seu país.

A maior autoridade na área da Saúde no Brasil testou positivo para o novo coronavírus porque não se cuidou. O homem que deveria dar exemplo acabou caindo na armadilha do negacionismo.

Agora, Queiroga terá que cumprir quarentena em outro país até conseguir voltar para o Brasil, onde milhares de pessoas sofrem com a pandemia diariamente e dependem do trabalho do Ministério da Saúde para enfrentar a doença.

É constrangedor para o Brasil que seu ministro da Saúde tenha esse tipo de atitude. A participação de Bolsonaro na Assembleia da ONU já tinha sido constrangedora o suficiente, mas o governo sempre dobra a aposta. Mesmo numa cidade onde a vacinação está avançada, Queiroga viu como o coronavírus é perigoso.

Mais preocupado em bajular Bolsonaro do que em cuidar dos brasileiros, Queiroga cavou mais e foi mais fundo no poço. Enquanto não admite seus erros e pede para sair, fica a esperança desta coluna – e de milhões de brasileiros – de que em algum momento o ministro volte para a realidade e passe a trabalhar pelo país e não para o presidente negacionista.