Pesquisa: por que Bolsonaro só perde no segundo turno em 2022

O cientista político Antonio Lavareda, um dos mais respeitados do país e responsável pela pesquisa XP/ Ipespe, explica porquê o presidente Jair Bolsonaro consegue a proeza de perder em todos os cenários caso ele vá para o segundo turno em 2022.

“A informação derivada da pesquisa de que o presidente Jair Bolsonaro perderia na eventualidade do segundo turno com quaisquer dos candidatos dos outros nomes testados nas pesquisas tem menos a ver com a força eleitoral desses nomes do que com a elevada rejeição do presidente neste momento”, afirmou Lavareda com à coluna.

O cientista político lembra que, neste momento, “61% [dos brasileiros] não votariam nele, de jeito nenhum, segundo a pesquisa” XP/ Ipespe. “No primeiro semestre deste ano, esse percentual ficava em torno de 55%”, completa Lavareda.

Jair Bolsonaro perde de Lula por 18 pontos, a goleada citada pela coluna nesta quarta-feira, 3, mas também é derrotado por 10 pontos no caso de em um eventual segundo turno contra Ciro Gomes, por cincos pontos contra João Doria e até contra Eduardo Leite, por 3 pontos. Está de parabéns o presidente (só que não).

Segundo o cientista político, a principal motivação para votar em um candidato, de acordo com a pesquisa, seriam as propostas e ideias dos candidatos para 38% e, em segundo lugar, a qualidade de melhor candidato que os demais para 31%. Para 25% a finalidade seria evitar que outro candidato ganhe a eleição.

“Pois bem, os dois primeiros fatores têm uma certa intercambialidade, esses percentuais poderiam mudar dependendo do formato da questão. Os eleitores não sabem exatamente porque, não é a real motivação da sua escolha. É difícil para boa parte deles especificar isso exatamente, mas a pesquisa aponta que 1/4 dos eleitores brasileiros vão se pautar, se pautam hoje, por um voto estratégico, ou seja, evitar que um candidato no qual eles não gostam ganhe a eleição”.

Trata-se do voto útil voltando para o cenário político brasileiro, o mesmo que foi fundamental para Bolsonaro vencer o PT no segundo turno das eleições de 2018.