O ataque orquestrado dos Bolsonaros contra Lula

No final da semana passada, o país testemunhou um ataque orquestrado dos Bolsonaros contra o ex-presidente Lula. O primeiro ataque veio do presidente Jair Bolsonaro, horas depois se seguiu com o filho Zero Um, senador Flávio Bolsonaro.

O presidente tentou colocar Lula numa trama em que envolvia ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o voto impresso e as eleições de 2022.

“Tiraram o cara da cadeia, tornaram elegível para ser presidente na fraude. E a fraude é com esse sistema de votação que está aí. Então você pode ver as articulações para que não haja o voto impresso”, afirmou Jair Bolsonaro. “Isso não vai acontecer”, declarou.

Depois do novo ataque à lisura da democracia brasileira, Flávio Bolsonaro pediu a palavra na CPI da Covid-19, durante o depoimento do policial militar Luiz Paulo Dominguetti, para tentar desacreditar as investigações que avançam contra o Governo Bolsonaro.

“Senhor Dominguetti, o senhor já percebeu a tentativa desenfreada, alucinada, de alguns membros da CPI de tentar colocar Bolsonaro na mesma prateleira de Lula no quesito corrupção“, afirmou o Zero Um.

Uma declaração complementa a outra. Os Bolsonaros mantêm a estratégia de comunicação: o PT é pior que nós. E se Lula vencer, será fraude porque o sistema eleitoral não é confiável – o mesmo que o elegeu em 2018.

E daqui para diante será isso: Bolsonaro sabe que o ex-presidente é o que mais o ameaça em 2022. Apesar de, nesse momento, o presidente estar às voltas com a dificuldade de explicar seus próprios atos e suas omissões na política de combate à pandemia.