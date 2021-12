Frase do dia

“Só não gostam de livros os analfabetos de alma, iletrados sentimentais que não trazem no coração a cartilha dos afetos. Não sei porque esse tempo de tanto ódio à cultura, aos artistas, aos talentos. Talvez seja ira, inveja ou covardia. Sei que há de haver candeias a iluminar outros caminhos para que as liberdades tracem novos rumos para essa humanidade sofrida, mas ainda assim dada a brilhos na aventura. Afonso é uma dessas luzes que nos chamam a nunca esmorecer” (Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, ao comemorar o aniversário de 35 anos do Sempre um Papo, projeto de incentivo literário do escritor e mestre Afonso Borges)