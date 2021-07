Frase do dia

“Documento fajuto. Bastava um olhar mais observador para perceber erros graves que configuram a fraude no contrato da Covaxin. Ele tem clara comprovação de falsidade de documento privado. Nós estamos falando de falsidade ideológica. Esse documento é o do Ministério da Saúde, com e-mails comprovados e que passou por tanta gente. Como é que ninguém visualiza um documento fajuto como esse? Documento apresentado pelo Onyx Lorenzoni e pelo Elcio Franco e fotografado por nós e pela imprensa” (Simone Tebet, senadora do MDB, sobre o erros do “contrato” da Covaxin)