Centrão não quer apenas cargos no governo Bolsonaro – entenda

“O Centrão não quer só boquinha, quer poder fazer arminha tranquilamente”. A frase pode soar enigmática, e até engraçada, mas foi dita a esta coluna por um dos principais nomes do Centrão que apoiam o governo Bolsonaro.

A frase é explicável e traduzível. É o que farei a seguir. A ideia deste cacique político é que algumas alas do Centrão não querem apenas cargos no governo, mas desejam poder fazer propaganda dos atos do governo no estado.

Ocorre que o presidente Jair Bolsonaro gera tanta confusão institucional, tanto problema entre os poderes, e dá tantas declarações infelizes… que fica difícil a relação com o eleitor lá na ponta, onde estão suas bases políticas.

Ou seja, vou dizer algo que jamais imaginei que fosse escrever na cobertura diária da política: o Centrão quer algo mais que cargos no governo Jair Bolsonaro. Quer paz para poder vender o seu peixe em seus redutos eleitorais.

Quando dizem que o Bolsonaro “versão polarizada” (se é que existe outra) atrapalha o país a andar para frente… é preciso adicionar também que o presidente embaraça os políticos de sua base no exercício diário da política, aquela que, ao fim e ao cabo, os elegem de quatro em quatro anos.