Bolsonaro conseguiu o que queria com pane no passaporte de vacina

Nesta sexta-feira, 10, o presidente Jair Bolsonaro pode dizer que venceu a batalha mais idiota da semana. O país amanheceu com um apagão nos dados do Ministério da Saúde e não se pode saber, ao menos por enquanto, quem se vacinou e quem não se vacinou.

Isso é resultado de um ataque hacker no site do Ministério, que tirou tudo do ar o e-SUS Notifica, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) e o ConecteSUS.

Assim, pelas vias mais tortas possíveis, um ataque criminoso de autoria ainda desconhecida, o presidente da República conseguiu a sua “liberdade”.

Durante a semana, ele lutou contra a orientação da Anvisa de exigir o comprovante de vacinação para quem entra no país, vindo de viagem ao exterior, ou em visita ao país.

Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, compararam a não comprovação da vacina com “liberdade”, e disseram estarem dispostos a perder a vida por ela.

Pois na “Vitória de Pirro” desta manhã ele pode dizer que ganhou a luta para expor os brasileiros ao vírus. Ao fim e ao cabo, era o que ele, o presidente negacionista, queria.

A Polícia Federal vai investigar o caso da invasão aos sites do Ministério da Saúde.. Enquanto isso, ainda dá para tirar o comprovante de vacina nos apps de governos e prefeituras, mas Bolsonaro deve estar vibrando com a nova notícia.