Recife: esquerda avança e candidata de Bolsonaro cai para o quarto lugar

O deputado federal João Campos (PSB) oscilou positivamente mais dois pontos percentuais e continua na liderança da disputa pela prefeitura do Recife, com 33% das intenções de votos, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 9, pelo Ibope. A petista Marília Arraes, que também é deputada federal, se consolidou no segundo lugar e saltou de 18% para 21%. Os dois são primos — Campos é bisneto e Marília é neta do patriarca da família, o ex-governador Miguel Arraes.

Como a margem de erro é de três pontos percentuais, Marília está tecnicamente empatada com o ex-ministro Mendonça Filho (DEM), que cresceu de 13% para 17% desde o levantamento anterior, divulgado em 29 de outubro. A ascensão de Mendonça ocorre em meio a uma campanha promovida por ela para desconstruir a imagem de outra candidata identificada com a direita. A delegada Patrícia Domingos (Podemos) recuou quatro pontos percentuais e caiu para a quarta colocação, com 12%.

Nesta segunda, a Delegada Patrícia participou de uma live com Jair Bolsonaro e que foi transmitida no perfil oficial do presidente no Facebook. Bolsonaro telefonou para a candidata durante o final de semana e a chamou para ir a Brasília se encontrar com ele. A decisão foi tomada após Bolsonaro avaliar que os partidos de esquerda têm grandes chances de irem ao segundo turno na capital pernambucana.

A oficialização do apoio à candidatura da delegada provocou uma crise com o Cidadania, partido que ocupa a vaga de vice na chapa de Patrícia. O presidente nacional da sigla, o ex-deputado Roberto Freire, emitiu um comunicado rechaçando o suporte dado pelo presidente. Já o deputado federal Daniel Coelho, a principal liderança do Cidadania em Pernambuco, manifestou que continuará apoiando a candidatura da delegada.

A rejeição da Delegada Patrícia também cresceu exponencialmente, subindo 20 pontos percentuais e atingindo 40% da população recifense. O segundo candidato com pior avaliação é o líder João Campos, com 29%. Outros 24% disseram que não votariam em Mendonça Filho, enquanto 23% rechaçam Marília Arraes.

Nas simulações de segundo turno, João Campos derrotaria todos os principais candidatos na disputa municipal. Ele venceria Marília Arraes por 42% a 34%, bateria Mendonça Filho por 48% a 33% e superaria a Delegada Patrícia por 51% a 27%.

A pesquisa foi feita pelo Ibope com 1.001 recifenses entre os dias 7 e 9 de novembro e registrada na Justiça Eleitoral sob o nº PE-07456/2020. O grau de confiança dos resultados é de 95%.