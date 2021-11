PSDB suspende inscrição de filiados de fora de SP após queixa de Doria

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, determinou a suspensão da inscrição de todos os filiados ao partido que tenham se cadastrado para disputar as prévias para a Presidência da República após 31 de maio. A determinação vem após questionamento de São Paulo, estado de João Doria, que teve 92 filiados suspensos da votação por terem sido incluídos no sistema após esse período.

Após esse revés, o presidente do diretório paulista, Marco Vinholi, fez uma representação ao partido dizendo que existiam 32 filiados, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia (estados que apoiam o rival Eduardo Leite), nas mesmas condições.

A resolução de Araújo prevê que casos excepcionais deverão ser julgados pela comissão eleitoral das prévias do partido.