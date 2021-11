PSDB decide concluir as prévias presidenciais neste sábado

O PSDB decidiu que será neste sábado, 27, o término da votação das prévias que vão escolher o candidato do partido à Presidência da República em 2022. A votação pelos filiados que se cadastraram para participar do processo será por meio de aplicativo, das 8h às 17h. O anúncio será feito nesta sexta-feira, 26, pelo presidente da legenda, Bruno Araújo.

As prévias ocorreram no domingo, dia 21, mas uma pane no aplicativo usado naquele dia impediu a conclusão da votação. A ferramenta que será usada amanhã será a terceira testada pelo partido.

O primeiro aplicativo a dar problema, no domingo, havia sido encomendado à Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs), ao custo de mais de 1 milhão de reais. O sistema funcionou bem durante cerca de uma hora no dia do pleito, mas começou a apresentar problemas. Dos aproximadamente 45.000 tucanos aptos a votar, somente cerca de 3.500 conseguiram fazê-lo por meio do aplicativo da Faurgs.

A segunda opção foi uma ferramenta da Relatasoft, testada entre terça-feira e quarta-feira, mas ela foi derrubada com uma certa facilidade pelas equipes de tecnologia do partido e foi descartada.

O revés nas prévias de domingo acirrou os ânimos no partido, que vive uma disputa atribulada entre os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) — o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgilio também é candidato, mas é considerado azarão. As equipes dos três postulantes testaram a nova ferramenta que será usada no sábado.

Terceira via

A definição do candidato do PSDB é considerada fundamental na construção de uma terceira via entre os hoje favoritos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Até agora, além dos três pré-candidatos tucanos, há mais sete sendo cogitados. Três deles já estão em campanha: o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), o ex-governador Ciro Gomes (PDT) e o cientista político Luiz Felipe D’Avila (Novo).

Também podem participar da disputa o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e os senadores Alessandro Vieira (Cidadania) e Simone Tebet (MDB-MS). O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que se apresentou como pré-candidato pelo União Brasil, é hoje considerado carta quase fora do baralho, mas ele afirmou que mantém o seu nome como alternativa.