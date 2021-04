Prefeitura do Rio libera reabertura de escolas e creches a partir de terça

Um decreto publicado pela prefeitura do Rio de Janeiro nesta sexta, 2, autoriza a reabertura de escolas e creches na cidade a partir desta terça-feira. Outras medidas previstas no despacho assinado pelo prefeito Eduardo Paes, que flexibiliza as regras de circulação no município, passam a vigorar a partir da sexta-feira que vem, dia 9, e valem por dez dias.

Com isso, bares e restaurantes, que hoje estão operando apenas com entregas a domicílio e retirada de pedidos no balcão, poderão reabrir as portas para o fim de semana dos dias 10 e 11 de abril. O horário de funcionamento, entretanto, será limitado até as 21 horas. O mesmo vale para clubes e associações esportivas, cujas atividades estavam suspensas.

Outras opções de lazer típicas dos cariocas continuam suspensas em virtude da pandemia de Covid-19. Na quinta-feira 1, o estado do Rio de Janeiro registrou o recorde do número de mortos pelo coronavírus. Foram 387 óbitos em 24 horas.

A presença nas praias segue proibida, assim como em parques e cachoeiras da capital fluminense. Está liberada apenas a prática de exercícios físicos individuais durante o dia, sem aglomeração. A circulação nas vias públicas à noite é outro item que permanece vetado: das 5h às 23 horas.

“Desejo abrir praias, restaurantes e bares, mas essa decisão toma como base dados científicos”, resumiu Paes, durante entrevista coletiva concedida nesta quinta.

Vacinação

