Os números da vacinação contra a Covid-19 no Brasil

O momento mais esperado do ano chegou para os brasileiros. No último 17 de janeiro, 112 profissionais de saúde foram os primeiros a receber a dose da CoronaVac em São Paulo, vacina desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. No dia seguinte, doses do mesmo imunizante começaram a chegar nos outros estados.

Há muito o que fazer ainda, mas os esforços foram deflagrados. Em menos de uma semana foram mais de 150 mil brasileiros vacinados. Em uma semana, 700 mil.

Para elucidar como está o estágio de vacinação em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal, VEJA produziu um levantamento que demonstra o número de doses disponíveis para cada localidade de acordo com o Plano Nacional de Imunização, o número de vacinados e a porcentagem de imunizados em relação a população de cada estado.

Os dados da tabela são atualizados diariamente, de segunda a sexta-feira.

