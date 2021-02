Pesquisa: Anastasia lidera com folga a disputa pelo Senado em MG

O senador Antônio Anastasia (PSD- MG) lidera com folga a disputa pelo senado em Minas Gerais, com 27,1% das intenções de voto, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 18 e 22 de fevereiro. Na próxima eleição, em 2022, uma única cadeira do estado estará na disputa — as outras vagas foram ocupadas por Carlos Viana (PSD-MG) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) na eleição de 2018 para um mandato de oito anos, que vai até 2027.

Em 2006, Anastasia integrou como vice a chapa de Aécio Neves (PSDB) para o governo de Minas Gerais, que acabou sendo eleita, e assumiu o posto de titular em março de 2010 quando o tucano renunciou para disputar o Senado. Naquele mesmo ano, foi eleito governador e ocupou o cargo até 2014, quando conquistou uma cadeira para o Senado.

Cerca de 16 pontos percentuais atrás de Anastasia está o deputado federal Andrés Janones (Avante-MG), que tem 10,9% das intenções de voto. Em seguida aparecem os também parlamentares da Câmara Reginaldo Lopes (PT), com 6,5%, e Áurea Carolina (PSOL), com 5,5%.

Mais atrás está o deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Agostinho Patrus (PV), com 4,8% dos votos. A professora e ativista Duda Salabert (PDT), a vereadora mais votada de Belo Horizonte em 2020, aparece com 3,8% — em 2018, Salabert já disputou o Senado, quando se tornou a primeira transgênero da história do país a tentar uma cadeira na Casa.

Nas últimas colocações, estão o deputado federal, Paulo Abi-Ackel (PSDB), com 2,9%, e Mateus Simões (Novo), vereador e ex-secretário-geral de estado do governador Romeu Zema (Novo-MG), com 2,8%.

No levantamento, 3,7% dos entrevistados disseram que não sabem em quem irão votar ou não responderam e 11,6% afirmaram que irão votar em branco, em nenhum ou anularão o voto. O Paraná Pesquisas ouviu por telefone 1.638 eleitores de 86 municípios. O levantamento tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.