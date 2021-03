Lula comemora, se reúne com advogados e pede calma aos correligionários

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou sabendo pela imprensa da decisão do ministro Edson Fachin, do STF, que anula suas condenações na Operação Lava Jato. Surpreso, pediu à equipe do advogado Cristiano Zanin Martins, que atua no caso desde o princípio, que analise cada detalhe do texto. Ele também pediu cautela aos correligionários até entender exatamente o que a decisão significa.

Lula quer compreender melhor as implicações do ato do ministro. A primeira análise é a de que ele pode ter sido também uma forma de Fachin dar sobrevida à Lava Jato, já que ela deve tornar sem efeito o recurso do petista que pede a suspeição do então juiz Sergio Moro — como os processos que tiveram a participação de Moro não valem mais, não faz mais sentido discutir os atos praticados pelo ex-magistrado.

Com a anulação por Fachin dos quatro processos em que Lula era réu em Curitiba — tríplex do Guarujá, sítio de Atibaia, doações ao Instituto Lula e compra de um terreno pela Odebrecht –, o ex-presidente recupera os seus direitos políticos e torna-se elegível para disputar a presidência em 2022.

O petista comemorou a decisão, por telefone, com um de seus amigos mais próximos, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, e se reuniu com advogados para discutir o caso. “A decisão do ministro é surpreendente a essa altura do campeonato, até porque ele sempre defendeu a Lava Jato. É uma decisão importante em nossa luta para conseguir a absolvição do Lula. Mas é o seguinte: o cara passou 500 dias na cadeia, foi tirado do processo eleitoral e vai ficar por isso mesmo?”, disse Okamotto, por telefone, a VEJA. “Queremos que seja reconhecida nossa tese de perseguição política, de suspeição do [ex-juiz Sergio] Moro e da força-tarefa da Lava Jato”, completou Okamotto.

A defesa do ex-presidente ainda não se manifestou. Em entrevistas recente, Lula tem dito que, sendo elegível, disputaria a eleição. Em caso negativo, indicaria o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como candidato. Haddad perdeu no segundo turno em 2018 para Jair Bolsonaro (sem partido), que deve disputar a reeleição.