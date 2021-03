Ibovespa cai 3 mil pontos após anulação de condenações de Lula

O Ibovespa, príncipal índice da bolsa brasileira, caiu de 114,3 mil pontos para 111,1 mil pontos em menos de meia hora na tarde desta segunda-feira, 8. A derrocada de aconteceu aproximadamente 15h30, após a anulação das condenações do ex-presidente Lula em Curitiba pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. O principal impacto nas bolsas se deve ao fato de Lula se tornar elegível para 2022. Por volta das 16h54, a Bolsa caía 2,91%, aos 111,18 mil pontos em relação ao fechamento anterior, na sexta-feira.

“O ministro Edson Fachin, por decisão monocrática, entendeu que a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba não era o juízo competente para processar e julgar Luiz Inácio Lula da Silva”, diz a nota do gabinete do Ministro Edson Fachin em relação ao Habeas Corpus 193.728.

O dólar, por sua vez, que já operava em alta, subiu ainda mais, para 5,7716 reais, 1,58% em relação ao fechamento anterior. A reviravolta política e jurídica se somou ao clima de aversão ao risco no qual a B3 iniciou a semana. Com o agravamento da crise do novo coronavírus e os novos lockdowns no país, os investidores já começaram o dia com predominância de venda de papeis.

“Isso é ruim e afasta os investidores internacionais por causa de um nível de indeterminação a respeito da parte jurídica”, analisa André Perfeito, economista da Necton. “A possibilidade de isso se desenrolar favoravelmente ao Lula está mais próxima”, diz.

A Localiza era o papel com maior baixa por volta das 16h20 desta segunda-feira, 8, com queda de 7,83%. As Lojas Americanas caíam 7,65%, e a Locamérica -7,65%. Já a Petrobras estava entre as empresas mais negociadas da bolsa, com PETR4 em queda de 3,97%. As ADRs, recibos que correspondem a ações da petroleira na bolsa de Nova York, caíam 4,9% no final da tarde desta segunda-feira. Além da decisão do STF, a estatal sofre a interferência do presidente Jair Bolsonaro na empresa. De 12 de fevereiro, antes da interferência de Bolsonaro na estatal, para cá, os papéis caíram 29%.

Não é a primeira vez que o imbroglio jurídico da condenação e prisão do ex-presidente tem forte impacto no mercado financeiro. Em novembro de 2019, quando foi anunciada a soltura de Lula, a Bolsa caiu 1,78%, aos 107.628. O dólar, por sua vez, subiu 1,82%, aos R$ 4,16. Em abril de 2018, quando o ex-presidente foi preso, o dólar subiu 1,6%,chegando a 3,429, maior cotação em 16 meses. Na mesma data, a bolsa caiu 1,78%, chegando a 83.307 pontos.