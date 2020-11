Flávio Bolsonaro faz doação a candidato a vereador no RJ – e não é Carlos

Denunciado na semana passada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sob suspeita de chefiar um esquema de “rachadinha” em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) guarda alguma distância em relação às eleições municipais deste ano – mas não está totalmente isolado do ambiente eleitoral.

Costumeiro doador das campanhas do irmão vereador, Carlos Bolsonaro, o Zero Um fez uma única doação até agora em 2020, e não foi ao Zero Dois. O escolhido foi Diego Silva Vieira, cujo nome na urna é Junqueira, um jovem de 25 anos que disputa uma vaga de vereador na cidade de Mangaratiba, na Costa Verde fluminense, e diz ser coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL) no município.

Flávio doou 1.050 reais à campanha do candidato pelo Pros no último dia 28, por meio de um financiamento coletivo (veja imagem abaixo, clique para ampliar). O detalhe é que o dinheiro do senador foi a única doação feita a Junqueira na “vaquinha” aberta por sua campanha. O aspirante a vereador ainda arrecadou outros 300 reais, doados por ele próprio.

“Eu nem sabia da doação do Flávio Bolsonaro, quem me falou foi o contador. Mandei meu material para tanta gente, que nem sei”, diz Junqueira. O rapaz afirma ter tido algum contato com Jair e Flávio Bolsonaro enquanto morou no Rio de Janeiro, no bairro do Itanhangá, Zona Oeste carioca, antes que o pai se tornasse presidente e o filho, senador. Junqueira chegou a anunciar que havia desistido da campanha a vereador no início de outubro, quando ele afirma ter sofrido uma tentativa de atentado, mas voltou a pedir votos normalmente.