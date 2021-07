Em nova pesquisa, Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua vantagem em um eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro (sem partido) nas eleições de 2022 em levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 26.

No confronto direto, o petista passou de 40,2% das intenções de voto em junho para 43,3% em julho. Já Bolsonaro caiu de 40% para 38,2%. Nenhum/branco/nulo são 15% (15,3% em junho) e não sabe/não respondeu 3,4% (4,4% em junho).

Lula também tem menor rejeição e maior potencial de voto do que Bolsonaro. Enquanto 46,7% responderam que não votariam no petista de jeito nenhum, com o capitão esse índice é de 53,3%. Já 25,8% dos entrevistados disseram que poderia votar em Lula. Com Bolsonaro este indicador é de 19,1%. Os dois estão praticamente empatados em certeza de voto: 26,8% para Bolsonaro e 26,7% para Lula. O desconhecimento de ambos é inferior a 0,5%.

Contratada pelo PSL, a pesquisa também testou o nome do apresentador José Luiz Datena em uma eventual disputa eleitoral. Ele fica atrás somente de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, que têm ampla vantagem.

O instituto ouviu 2.010 pessoas entre os dias 24 e 28 de julho em 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2% para os resultados gerais.