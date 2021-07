Ciro Gomes aposta forte no slogan “Bolsonaro traidor”

Presidenciável do PDT, Ciro Gomes busca se viabilizar como a terceira via em meio ao favoritismo de Lula e Bolsonaro. Parte de sua energia na campanha nas redes sociais é concentrada hoje para atacar o presidente com a hashtag “BolsonaroTraidor”. Críticas à gestão e denúncias de corrupção no governo passaram a ser os assuntos preferidos das postagens do pedetista, que ocupa o terceiro lugar nas intenções de votos para as próximas eleições, em 2022, segundo a última pesquisa do Datafolha.

Bolsonaro tornou-se um dos focos da campanha de Ciro há cerca de um mês. Em um dos seus últimos posts, o ex-governador do Ceará cita a taxa atual de desemprego acrescentando que “entre as centenas de traições que Bolsonaro, uma das mais perversas foi o desprezo aos trabalhadores brasileiros”.

Entre as dezenas ou até centenas de traições que Bolsonaro cometeu, uma das mais perversas foi o desprezo aos trabalhadores brasileiros. O resultado está aí: o desemprego bate recorde atrás de recorde. #BolsonaroTraidor pic.twitter.com/HmKaBngZSo — Ciro Gomes (@cirogomes) July 21, 2021

A corrupção na compra de vacinas, investigada pela CPI, e as denúncias envolvendo os filhos do presidente também foram apontadas por Ciro como “traições” de Bolsonaro. Na lista cabe ainda o aumento do preço de energia, a alta na inflação e as negociações com o Centrão. A pandemia é outro ponto da administração do governo bastante criticada no Twitter do presidenciável do PDT.

O escândalo da vacina Covaxin não deixa mais nenhuma dúvida, se é que ainda houvesse alguma: Bolsonaro traiu quem acreditou que ele combateria a corrupção. #BolsonaroTraidor #BolsonaroCorrupto pic.twitter.com/7XRL4U8zVv — Ciro Gomes (@cirogomes) June 29, 2021

No início da campanha, o ex-governador do Ceará manteve o seu foco nas críticas ao PT e a Lula, que ainda dividem espaço com as “traições” do atual governo. A hashtag “NemUmNemOutro”, que se refere ao petista e a Bolsonaro, os dois candidatos apontados pelas pesquisas em uma possível disputa no segundo turno, foi usada por Ciro na tentativa de se colocar como uma terceira alternativa de voto.

Na última pesquisa do Datafolha, feita em julho, Ciro aparece com 8% das intenções de voto no primeiro turno, atrás de Lula com 46% e Bolsonaro com 25%. Em uma simulação de segundo turno entre o ex-governador do Ceará e o presidente, Ciro vence Bolsonaro, com 50% a 34%.