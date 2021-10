Após ‘denúncia’ de filha, Moraes quer lista de visitas a Roberto Jefferson

Depois de a ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do presidente do PTB, Roberto Jefferson, criticar nas redes sociais a divulgação de cartas escritas por seu pai e áudios gravados por ele enquanto está internado em um hospital no Rio de Janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ficou curioso sobre as visitas recebidas pelo bolsonarista.

Nesta terça, 5, Moraes pediu à Secretaria de Administração Penitenciária do Rio informações sobre “procedimentos de controle e autorização de visitas”, um “minucioso relatório” sobre os visitantes ao ex-deputado, com datas e horários das visitas, e determinou um prazo de 24 horas para a entrega das informações.

Desde que teve a internação autorizada por Moraes para passar por um cateterismo, Jefferson divulgou cartas com ataques ao ministro do Supremo, a quem ele chama de “Xandão”. Em uma das mais recentes, o ex-deputado comparou o ministro a um “saco de excremento”, como mostrou o Radar. Também foram divulgados áudios em que ele trata da conflagração interna no PTB e do comando do partido enquanto ele está preso.

No último sábado, 2, a filha de Roberto Jefferson, a ex-deputada Cristiane Brasil, falou nas redes sociais sobre o uso do celular durante a estadia no hospital ser um risco para a volta do pai à cadeia. Ela acusa a presidente interina do PTB, Graciela Nienov, com quem tem vivido às turras, de influenciá-lo a gravar os conteúdos e divulgá-los, com a suposta intenção de complicar a situação dele na Justiça. Autodenominada “leoa conservadora”, Graciela é tratada por Jefferson como “filha adotiva”.

“Meu pai amoroso não pode usar o celular sob o risco de voltar pra cadeia. Quem fez ele gravar isto? A interina. Ela não está medindo esforços em manipular o cara. Lamento que tenha que ser eu a colocar o guizo no gato. Se ninguém tem coragem, sou filha dele e tenho. Por ele”, escreveu Cristiane em sua conta no Twitter.

No mesmo dia, ela publicou na rede social uma foto de Graciela ao lado do presidente Jair Bolsonaro e escreveu que Roberto Jefferson “não está bem da cabeça”. Após a prisão do pai por ordem do STF, Cristiane cobrou Bolsonaro pelo que ela entende como inação do presidente diante de uma suposta perseguição a conservadores. “Estão prendendo os conservadores e o bonito não faz nada??? O próximo será ele! E se não for preso, não vai poder sair nas ruas já já!”, criticou.