Aos 90 anos, FHC falará em live do PSDB em sua homenagem

No dia em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso completa 90 anos, o PSDB e o Instituto Teotônio Vilela, braço de formação política do tucanato, farão uma transmissão ao vivo nas redes sociais em homenagem ao tucano. FHC participará da live, chamada “O estadista e seus 90 anos”, que começa às 12h desta sexta-feira, 18, nas páginas do partido em Facebook, Instagram e YouTube.

A transmissão terá uma hora e cinquenta minutos de depoimentos colhidos de personagens significativos ligados à vida e à trajetória política de FHC, que fará um discurso nos últimos 10 minutos da live.

“É um privilégio poder conviver com um presidente intelectual, que tem conhecimento profundo das desigualdades sociais do país, democrata, e que aos 90 anos tem uma fluidez de pensamento e modernidade que é um verdadeiro presente à democracia brasileira”, disse a VEJA o presidente do PSDB, ex-ministro e ex-deputado federal Bruno Araújo.

Um dos articuladores da histórica campanha das “Diretas Já” e responsável pelo Plano Real, que estabilizou a moeda no país em meio à hiperinflação, FHC ficou à frente da Presidência da República por oito anos, entre 1995 e 2002, após vencer duas eleições presidenciais em primeiro turno. Desde que deixou o Palácio do Planalto, o tucano é presidente de honra do PSDB.

Na manhã desta sexta, o ex-presidente foi parabenizado pelo partido e por correligionários. Em uma série de publicações em sua conta no Twitter, o PSDB citou a “bela trajetória de alguém que muito fez para a construção de um Brasil moderno e cada vez mais democrático” e afirmou que o governo FHC “lançou as bases para um Brasil mais moderno, responsável, desenvolvido e socialmente justo”.

Entre os possíveis candidatos do PSDB à Presidência em 2022, o governador de São Paulo, João Doria, falou em “brilhante trajetória de vida”, com “ensinamentos e defesa da democracia e da igualdade”. Já o líder do partido na Câmara, deputado Rodrigo de Castro (MG), publicou na rede social que FHC é “reconhecido por todos como um dos maiores estadistas que o Brasil conheceu. Foi o responsável pela modernização do nosso país e pelo fim do pesadelo inflacionário que penalizava especialmente os mais humildes”.