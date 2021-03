A “Capitã Cloroquina” do Ministério da Saúde está com Covid-19

A secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como “Capitã Cloroquina”, acaba de engrossar a estatística da pandemia. Ela pegou Covid-19 e está se tratando em casa desde a semana passada.

Mayra contou a pessoas de sua confiança que está no sexto dia de infecção e, desde o início, praticamente assintomática. Também relatou que lançou mão do chamado tratamento preventivo e tomou hidroxicloroquina e ivermectina, como era de se esperar.

Levada para o ministério por Luiz Henrique Mandetta, Mayra é declaradamente bolsonarista e defensora da aplicação de medicamentos sem eficácia comprovada no combate ao coronavírus, como os que ela tomou.

No recente colapso colapso sanitário de Manaus, por exemplo, Mayra enviou no começo de janeiro um ofício à prefeitura da cidade chamando de “inadmissível” a não utilização de remédios como hidroxicloroquina e ivermectina.

Na bolsa de apostas dos governadores, Mayra é tida como uma das favoritas a perder o cargo na transição de chefia da pasta. Mas esse desejo pode não se concretizar, pois ela é muito ligada ao novo ministro, Marcelo Queiroga.

Ela foi candidata ao Senado pelo PSDB no Ceará em 2018, mas não se elegeu. Nas redes sociais, a secretaria expõe sua admiração pelo presidente. No domingo, dia do aniversário de Bolsonaro, ele publicou um post no Instragram para parabenizá-lo.

Mayra vive a expectativa de ser mantida na pasta pelo recém-escolhido ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que ela conhece antes mesmo de chegar à Esplanada – caso a nomeação dele seja mantida, uma vez que vem sendo contestada dentro e fora do governo.