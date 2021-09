Temer: “Quem decreta impeachment é o povo na rua”

“Se você me perguntasse um ano atrás, eu diria que talvez fosse o caso de começar um impedimento. Nesse momento, eu não acho adequado (…) No tocante à senhora ex-presidente [Dilma Rpusseff], houve as tais pedaladas, e convenhamos, havia muito povo na rua. E se me permite, quem decreta impeachment não é o Congresso Nacional, é o povo na rua. Eu sofri duas tentativas de impedimento. Por que não deu certo? Porque não havia povo na rua. “

(Michel Temer, ex-presidente, ontem, na TV Cultura)