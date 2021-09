“Prevenir, buscar e fazer cessar, inclusive por meio da força”

“Adotem todas as medidas que lhes são ofertadas pela legislação vigente para prevenir, buscar, e se for o caso, fazer cessar, inclusive por meio da força, qualquer forma de atos/manifestações promovidas e/ou integradas por policiais militares estaduais em atividade, de serviço ou não, no contexto de atos alusivos a manifestações político-partidárias de qualquer natureza.”

(Mário Sarrubbo, procurador-geral de Justiça de São Paulo, em mensagem ao comando da Polícia Militar e ao do Corpo de Bombeiros do Estado sobre eventual participação de policiais militares da ativa em manifestações no 7 de setembro.)