“Eu não tenho muito tempo para ficar batendo boca com o presidente por conta dessas palavras que ele joga ao vento, mas eu quero dizer, quero lembrar, com serenidade, ao presidente da República, que quem encaminhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias com previsão de fundo eleitoral para o Congresso, foi ele. O governo dele. Palavras jogadas ao vento não vão transferir responsabilidade. Presidente, assuma a sua.”