O que os líderes do Brasil estão fazendo hoje é vergonhoso. É extremamente vergonhoso o que eles estão fazendo com os povos indígenas e com a natureza. O Brasil, claro, não começou esta crise, mas, sim, acrescentou muito combustível a esse incêndio. Os líderes do mundo falharam, não tem desculpa. O Brasil não tem desculpa para não assumir sua responsabilidade. A Amazônia, pulmão do mundo, agora está no limite, e vemos que agora está emitindo mais carbono do que consumindo por conta do desmatamento e das queimadas. Isso está diretamente sendo alimentado, esse movimento, pelo seu governo, e o mundo não pode arcar com o custo de perder a Amazônia. Nós precisamos alcançar essas metas do Acordo de Paris.

(Greta Thunberg, ativista ambiental da Suécia, ontem, em audiência no Senado)