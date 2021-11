Lula e a democracia: “Merkel pode ficar 16 anos no poder, e Ortega não?”

“Eu era contra a candidatura de Daniel Ortega mais uma vez [ao quarto mandato na Nicarágua]. A Frente Sandinista tem muita gente para se candidatar. Também fui contra Evo Morales ser candidato [ao quarto mandato na Bolívia]—ele já havia feito dois mandatos extraordinários. E o mesmo com [Hugo] Chávez [ ao terceiro mandato na Venezuela]. Posso ser contra, mas não posso interferir nas decisões de um povo. Por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder [na Alemanha], e Daniel Ortega não? Por que Margaret Thatcher pode ficar 12 anos no poder [no Reino Unido], e Chávez não? Por que Felipe González pôde ficar 14 anos no poder [na Espanha]?

[Lula em entrevista às repórteres Pepa Bueno e Lucía Abellán, do El País. Angela Merkel e Margaret Tatcher, falecida, foram eleitas chefes de governo em regimes reconhecidamente democráticos. Daniel Ortega e Hugo Chávez, falecido, comandaram ditaduras. Ortega assumiu o quarto mandato na Nicarágua, numa “eleição” com 80% de abstenção, depois de prender todos candidatos presidenciais adversários e extinguir partidos de oposição.)