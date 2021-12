Por que Lula está preocupado com a nova pesquisa Ipec?

O ex-presidente Lula surge consolidado na liderança da corrida presidencial na nova pesquisa Ipec divulgada na terça-feira. Os números colocam na mesa a possibilidade de uma vitória no primeiro turno, com sólidos 48% das intenções de voto. Mas o PT e o ex-presidente sabem que não podem cantar vitória antes da hora.

Os números da nova pesquisa trazem um dado preocupante para o PT e para Lula. Algo que a campanha petista já havia identificado e vinha trabalhando para evitar. Bolsonaro está caindo rápido demais. Está em “queda livre”, como previu no início da semana o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em entrevista ao Amarelas On Air.

Algum tempo atrás, o núcleo central da campanha de Lula se reuniu para definir a estratégia a ser conduzida até a virada para o ano eleitoral. Estavam ali os integrantes daquele grupo apelidado pelos próprios petistas de “República dos Compadres”, por contar com nomes que há muitos anos militam ao lado de Lula e com os quais o ex-presidente mantém uma profunda relação de amizade.

Naquele momento, a equipe do ex-presidente concordou que o melhor plano era blindá-lo de uma exposição excessiva, concentrando a agenda em viagens ao exterior e entrevistas a veículos simpáticos a sua candidatura. Também ficou acertado naquele encontro que era preciso centrar críticas e ataques em Bolsonaro. Mas com um cuidado: não deixar que Bolsonaro caísse demais nas pesquisas.

O PT entende que o melhor cenário é o da polarização com Bolsonaro. É um adversário conhecido, que serve de antagonista a Lula e que está no exercício da Presidência, portanto, muito mais exposto que os demais concorrentes. Se Bolsonaro derrete já na largada, Lula pode ter pela frente muito mais dificuldade em sustentar esse favoritismo. E custará a conquistar o voto daqueles eleitores que não votariam no PT, a não ser para tirar Bolsonaro do poder.

Leia também: O conselho de José Dirceu para Lula