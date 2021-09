Eduardo Leite, mucho gusto, enchanté

Depois de avisar para quem quisesse ouvir que não vai ser vice de ninguém em 2022, Eduardo Leite vai tirar um descanso das prévias do PSDB e cumprir agenda de governo na França e na Espanha. Ele viaja no próximo sábado para negociar a realização de eventos para atração de investimentos para o Rio Grande do Sul.

Na volta, o governador deve intensificar o roteiro de compromissos para enfrentar João Doria nas prévias tucanas.