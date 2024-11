Um futuro com energia limpa

Diante do que ocorre hoje, em termos de mudanças climáticas e outros fatores, discutir propostas que levem à transição do uso de energias poluentes para energias limpas é urgente e de enorme relevância para o futuro do Brasil e do mundo. Foi o que VEJA e VEJA NEGÓCIOS proporcionaram com o evento VEJA Fórum — Oportunidades do Brasil na Transição para a Energia Verde, realizado em São Paulo, no dia 21 de outubro.

O mundo está migrando — e tem de acelerar o passo — de uma matriz baseada em combustíveis fósseis para uma estrutura focada em energias sustentáveis. Esse movimento visa, entre outros objetivos, atenuar as mudanças climáticas, promover o desenvolvimento econômico e garantir a segurança energética de longo prazo.

A importância dessa transição vai além das questões ambientais. Pragmaticamente, é uma oportunidade para impulsionar a inovação tecnológica, aumentar a competitividade das indústrias e gerar empregos de qualidade. A iniciativa privada pode desempenhar um papel determinante na transição. E a colaboração entre os setores público e privado é essencial.

A energia limpa é, sem dúvida, o combustível do futuro, e o Brasil, com sua matriz energética já majoritariamente renovável, está em uma posição privilegiada para liderar essa mudança. Energias renováveis, eficiência energética e modernização do nosso sistema elétrico (ainda longe do ideal) são pilares para o que almejamos — e devem ser apoiadas. Um ponto de atenção: precisamos de políticas públicas consistentes e menos conversa fiada. Precisamos de regulamentações claras e, principalmente, de um compromisso firme com a inovação. Com o esforço conjunto dos atores envolvidos, o Brasil será uma referência global na transição para um futuro energético mais justo e equilibrado.

Publicado em VEJA de 8 de novembro de 2024, edição especial nº 2918