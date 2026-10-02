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Agenda Verde

Tempestade no sudeste: confira as áreas sob alerta do Inmet

Região deve receber grandes volumes de chuva nesta sexta-feira

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 12h41 | Atualizado em 2 out 2026, 12h52
Pessoas atravessando uma rua molhada sob chuva forte, à noite. Uma pessoa no centro segura um guarda-chuva marrom com bolinhas brancas, vestindo camiseta azul e calça preta. À esquerda, uma mulher com guarda-chuva rosa e à direita, outra pessoa com guarda-chuva azul. Um ônibus com faróis acesos se aproxima ao fundo
Chuva em São Paulo (Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto/Getty Images)
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O Inmet emitiu nesta sexta-feira, 2, um novo alerta de tempestade, válido para diversas partes do país. A região sob maior risco é o sudeste, incluindo o Rio de Janeiro, Espírito Santos e partes de Minas Gerais, que podem receber até 100 mm de chuva/dia.

As áreas sob alerta laranja incluem as três capitais, e se estendem para quase todo o Rio de Janeiro e Espírito Santo, além da porção sul/sudoeste de Minas Gerais e algumas áreas do centro do estado. “Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios”, destaca o alerta. A capital paulista tem menor perigo, com previsão de chuva fraca a moderada durante todo dia e chance de garoa à noite.  

Mapa do Brasil com área em laranja indicando alerta de perigo para chuvas intensas e ventos fortes, abrangendo grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, com cidades como Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro visíveis
Alerta laranja: regiões do sudeste podem ter grande volumes de chuva (Inmet/Reprodução)
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Diversas regiões do país também estão na área de “risco potencial” para tempestade, incluindo todo o centro-oeste, litoral norte de São Paulo, assim como o norte do estado, as demais áreas de Minas, e grande parte da região norte do país. Sob alerta amarelo, essas áreas podem ter chuva de até 50 mm/dia, com baixo risco de corte de energia elétrica, danos e alagamentos.

Mapa da América do Sul com destaque amarelo para a região amazônica do Brasil, parte do Nordeste e Sudeste, indicando áreas de alerta ou interesse
Alerta amarelo: regiões estão em área com potencial de tempestade, mas com menor risco de danos (Inmet/Reprodução)
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