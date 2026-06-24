Sul tem frio intenso e Sudeste chuva atípica

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A região Sul do Brasil enfrentou frio recorde nesta quarta-feira, com temperaturas abaixo de 0°C em dezenas de cidades e fechamento de escolas. O frio intenso persiste até sábado, elevando alertas da Defesa Civil e exigindo precauções. Outros estados também sentem o impacto de condições atípicas para junho, com alta umidade e chuvas.

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O frio bateu recorde na região Sul na madrugada desta quarta-feira. Em Santa Catarina, 44 cidades registraram temperaturas abaixo de 0°C. No Paraná, a menor temperatura foi em Palmas, com -2,9°C, valor próximo ao observado em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, onde os termômetros marcaram -2,8°C. O frio intenso levou ao fechamento de escolas na região serrana catarinense, onde houve alerta de atenção da Defesa Civil para intensa frente dria polar

O frio na região deve permanecer intenso na até o próximo sábado, 27. A condição climática traz risco de hipotermia e formação de gelo nas estradas localizadas nos pontos de maior altitude, o que exige maior cuidado para os transeuntes e moradores, além de precauções especificas para agricultores e criadores de animais.

O frio polar também derrubou as temperaturas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, especialmente no Triângulo Mineiro e na Zona da Mata. Mas os termômetros não ficaram tão abaixo do normal como no Sul. No Sudeste, o que pegou mesmo foi a alta umidade e a nebulosidade persistente, que são condições atípicas, para esta época do ano, e aumentam muito a sensação de frio.

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Junho costuma ser um mês marcado pelo tempo seco, inlcusive com problemas de abastecimento dos reservatórios. Segundo a Climatempo, o volume de chuva acumulado apenas na primeira quinzena já havia superado a média histórica de todo o mês em todos os estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Há previsão de geada em Mato Grosso do Sul e mínima de 6°C.