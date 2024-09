Satélite capta Brasil encoberto por monóxido de carbono, gás venenoso e sem cheiro

O instituto de meteorologia MetSul emitiu um comunicado em que informa que a concentração de monóxido de carbono (CO) na atmosfera de boa parte do Brasil atingiu concentração elevadíssima nos últimos dias.

Essa é mais uma grave consequência dos incêndios que devastam o país, impulsionados pela pior seca já registrada na história nacional.

De acordo com o MetSul, toda fumaça tem em sua composição o monóxido de carbono, somado a vários outros componentes químicos.

A alta concentração do gás tóxico foi captada pelo satélite Sentinel-2 , que integra o sistema de vigilância atmosférica Copernicus, da União Europeia.

As imagens captaram elevados índices de monóxido de carbono principalmente numa extensa faixa que se estende do Paraná até a região amazônica, passando ainda sobre o Centro-Oeste e São Paulo.

A situação, segundo o levantamento, é particularmente grave no sul do Amazonas, Rondônia, e nos vizinhos Paraguai e Bolívia.

Incolor e sem cheiro, o monóxido de carbono pode ser fatal em ambientes fechados, sendo um dos poluentes com emissões severamente regulamentadas nos Estados Unidos e em outros países ao redor do globo.

“A inalação de fumaça por um curto período de tempo pode causar efeitos imediatos. A fumaça irrita os olhos, o nariz e a garganta, e seu odor pode ser nauseante. Estudos demonstraram que algumas pessoas expostas à fumaça intensa apresentam alterações temporárias na função pulmonar, o que torna a respiração mais difícil”, informa o MetSul.

Ainda de acordo com o instituto, a exposição ao monóxido de carbono deve ser evitada. Em períodos de crise como o atual, é aconselhável que a população limite o esforço físico e a exposição à fumaceira.

“Indivíduos com problemas cardiovasculares ou respiratórios (por exemplo, asma), fetos, bebês, crianças pequenas e idosos podem ser mais vulneráveis ​​aos efeitos da exposição à fumaça na saúde”, informa o relatório.

Em 2024, cerca de 22 milhões de hectares foram queimados na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal, três dos mais importantes biomas do país. Isso equivale à destruição de uma área maior do que o estado do Paraná.