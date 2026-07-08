Raio atinge Torre Eiffel durante uma tempestade em Paris

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Um vídeo impressionante registrou um raio atingindo a Torre Eiffel em Paris. Apesar da cena assustadora, o fenômeno é comum na icônica estrutura, que conta com para-raios e sistemas de segurança instalados por Gustave Eiffel. O evento ocorreu após uma onda de calor histórica na França e Europa, com previsão de novas altas temperaturas.

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Um vídeo registrou o momento em que um raio atingiu a Torre Eiffel durante uma tempestade em Paris, no dia 27 de junho. Nas imagens, é possível ver a descarga elétrica atmosférica alcançando o topo e uma região mais abaixo do monumento. Apesar da cena assustar, esse é um fenômeno comum na capital francesa.

Segundo o site oficial da Torre Eiffel, os raios atingem o monumento algumas vezes. Construída em 1889, a Dama de Ferro atrai cerca de cinco descargas elétricas por ano. A estrutura é o ponto mais alto da cidade de Paris e seu arquiteto, Gustave Eiffel, previu esses eventos. Por conta disso, ele instalou quatro para-raios no topo da torre.

O monumento também conta com cabos isolados no solo que ajudam a dispersão da energia elétrica, protetores contra surtos nos painéis elétricos e estruturas de cobre para limitar sobretensões.

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Tempestade após onda de calor

As imagens da tempestade e dos raios foram registradas após uma onda de calor no país, assim como na Europa. No dia 30 de junho, acabou a onda de calor mais intensa registrada na França. A meteorologia da nação europeia nunca havia decretado alerta laranja tão cedo no ano: em Paris, foi registrado uma temperatura de 31,9ºC e, em Soorts-Hossegor, na sudoeste, os termômetros marcaram 36,9°C.

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Em 25 de junho, por exemplo, foi documentado o terceiro dia consecutivo mais quente da história do país. Porém, essa condição climática ainda piorará: uma nova onda de calor começou nesta segunda-feira, 6, e prevê-se temperaturas acima de 40ºC.

A situação é semelhante no resto do continente. A Europa enfrenta uma das ondas de calor mais intensas da história. De acordo com estimativas, pelo menos 101 milhões de pessoas estão em locais com temperaturas acima de 35º e dois terços da Europa, equivalente a 380 milhões de habitantes, estão sendo atingidos por climas que chegam a 30°C.